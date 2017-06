Nyheter

Hvem husker ikke gleden av å dra på biltur og så ta en stopp for å kjøpe is.

– Ja, vi har åpent også i år, sier driver av kiosken, Ann Inger Hallager. Åpningstidene er litt spesiell.

– Den e åpen når æ e hæm, itjnå bestemte ti. Når ismannen står opp nemme veia da e kiosken åpen, forteller Hallager.

Minner om en pub

Etter Vuku er det smått med muligheter for å handle den slags etter at Granfosshuset fikk en skudd for baugen med kommunens skjenkeavgift for noen år siden.

I mange år var Gunnhild Leirset drivkraften og den som fikk Granfosshuset til å gå økonomisk rundt om sommeren. Fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til 2015 sørget hun for at det var sommeråpnet og servering i helgene.

Gudsord

De siste årene er en friluftsgudstjeneste alt som er blitt tilbud ved den tidligere smått populære serveringsstedet. Sånn blir det også i år, den 11. juli blir det mulig å få med seg noen gudsord og en kopp kirkekaffe.

Resten av sommeren er kiosken i Skjærkerfossen altså eneste mulighet til å få seg en forfriskning oppi dalen. Fjellbygda Vera hadde også serveringsted for en del år tilbake. På Sveet var det mulig å få en tallerken med fjellørrett eller elgkjøtt hos Gudrun Tronsmo Olsen.