Eventyret om en trondheimstur

De ønsket seg så gjerne en trondheimstur som avslutning på tida i barnehagen. «Det blir for dyrt», sa sjefen på loftet. Først ble gjengen litt lei seg, men så kom det opp noen gode ideer.

De to siste årene hadde barna og de voksne arbeidet med Ungt Entreprenørskap, og lært om yrker og økonomi gjennom «Våre familier». De hadde lært om hvorfor man må arbeide, at når man tjener penger må man tenke over hva man vil og kan bruke pengene på, og at det finnes mange arbeidsplasser å velge mellom.

Startet bedrift

Tidligere hadde de «arbeidet» på Barnas restaurant i barnehagen. De hadde lekt mange varianter av butikk med lekepenger, byttet på å selge og kjøpe. De hadde også startet «Barnas bedrift», og da hadde de tjent mange penger som de kjøpte seg leker for. Den gangen solgte de chips som de lagde potetgull av.

Ideen denne gangen var at hvis de arbeidet på Barnas bedrift først, så kanskje de klarte å tjene penger nok til å betale turen selv???

Heldigvis fikk Barnas bedrift komme på hospitering i Sparebanken. Der lærte de enda mer om hvorfor arbeid er viktig, fikk høre at hvis man arbeider tjener man ikke bare penger selv, men også Norge tjener penger da. Det var spennende! De fikk høre om hvordan det kommer penger innpå et kort, at de må være flinke til å spare, og at både barn og voksne kan komme i banken når man vil for få råd.

Havrekjeks og såpe

Barnas bedrift produserte haugevis med havrekjeks og såpe, prisen ble satt til 30,-, og det ble satset på markedsføring. Denne gangen tok de lærdom av forrige gang, og produserte litt mer, slik at det ikke ble så fort utsolgt som sist.

Det viste seg etter opptelling at: Ja, det blir Trondheimstur og barnas bedrift kan betale den selv!

13 barn og 4 voksne skal ta toget, spise pizza og brus på Egon, se på Nidarosdomen, besøke Vitensentret. De tror de har nok penger til en is også…

Det vil nok vise seg at det var verdt det harde slitet, og som en av 5-åringene sa det: «Dette ligner nesten på sånn ungearbeid». Det ble sagt med et smil om munnen.

Eventyret er ennå ikke ferdig…