Innbrudd og hærverk

- Vi tror det har skjedd en gang mellom tirsdag og torsdag denne uka. Bakgrunnen for at vi sier det er at alarmen blir koblet til utpå kvelden. Men jeg vil påpeke at nå har det blitt sørget for at alarmen vil være tilkoblet 24 timer i døgnet.

Innherred møtte innsatsleder Olav Strid ved Nesheim skole.

Noen har altså tatt seg inn via taket mellom to av byggene og kommet seg inn i det gamle skolekjøkkenet.

Intet stjålet

Der har de ubudne gjestene knust noe lusarmatur, samt ødelagt såpedispensere og sølt såpe og vann utover gulvet.

I og med at skolen er nedlagt, så er det ikke mye av verdi å finne i lokalene.

Det meste tyder på at det kan være noen ungdommer som har vært på ferde.

Vil gjerne ha tips

Strid sier at politiet gjerne tar imot tips hvis noen skulle sett eller hørt noe.

Og for å gjenta seg selv:

- Nå står alarmen på hele døgnet, sier innsatslederen.