Levanger mottar 1,4 millioner kroner

Pengene øremerkes prosjektet «Reis smart», og favner kollektiv, reisevaner og transportplanlegging, og deles ut av Miljødirektoratet .

- Levanger søkte på fem prosjekter og tiltak, og fikk nesten full pott, kommenterer Øyvind Nybakken, enhetsleder for kommunalteknikk.

Smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid på tvers av fylkesgrenser er blant prosjektene som får Klimasats-støtte i 2017. Ambisiøse kommuner fra Alta til Arendal deler en pott på totalt 150 millioner kroner. Over 120 kommuner får støtte, og her stikker Levanger altså av med 1,4 millioner. Fra Nord-Trøndelag kom det til sammen 7 søknader.

Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Vi har prioritert ambisiøse prosjekter som gir reelle utslippskutt på kort sikt, eller som er et vesentlig skritt på veien til lavutslippssamfunnet. De er ambisiøse fordi kommunene setter seg høye mål for å redusere utslipp og går utover hva lover og regler krever av dem. På den måten blir kommunene en pådriver i klimaarbeidet, og erfaringene blir nyttige for alle andre kommuner, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet mottok 323 søknader fra 143 kommuner og fylkeskommuner til tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene». Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 330 millioner kroner.

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere har Miljødirektoratet besluttet å støtte 170 ulike prosjekter og tiltak, og 14 interkommunale nettverk som er nye eller har utvidet med flere deltakere i år. 124 ulike kommuner og fylkeskommuner skal iverksette klimatiltak.