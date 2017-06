Levangsbygg fikk 1,8 mill for lita fjellhytte langt fra veg og uten strøm og vann

Nyheter

Først Trønder-Avisa , og så Bladet, omtalte den litt spesielle hyttehandelen tidligere denne uka.

Ei fjellhytte på 35 kvadrat beliggende ved Fersoset i Meråker, ble solgt gjennom meglerfirmaet Nylander til stjørdalingen Børge Wahl, som er naturfotograf, friluftsmann og lærer.

Selger var levangsbyggen Trygve Lullau (79).

– En naturperle, skjermet fra Feren med noen tanger og holmer, og liggende slik at vinden ikke tar. Det er ikke uten grunn at den heter «Stilla», sier Lullau til Bladet.

Han syntes det var vemodig å si farvel til hytta han og familien har eid siden 198, men følte det var riktig å slippe yngre krefter til.

Nylander-megler Nils Nordbotn, medgir at det er utfordrende å sette pris på slike hytter. Til tross for den tilsynelatende svært høye summen mener han Wahl har gjort et godt kjøp.

– For de to som bød var det avgjørende at hytta lå i et naturreservat og selve beliggenheten. 500 meter lenger opp i skogen ville prisen vært en halv million lavere, mener megleren.

– Naturen var avgjørende, bekrefter kjøper Børge Wahl overfor Bladet. Han ser frem til å dra på hytta, uten internett, strøm og vann. Til et område han gjerne dro da han var ung.

– Det finnes ikke mange områder som dette, der en stor elv renner gjennom uberørt natur, langt fra bilveg.

Nærmeste bilveg er for øvrig ti kilometer unna, i Verdal kommune, like ved der de fire kommunene Verdal, Levanger, Meråker og Stjørdal møtes.