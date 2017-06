Ny undersøkelse: Barn og unge sier de har det godt i Verdal

Nyheter

Det er hovedpunkter i resultatet fra Ungdata-undersøkelsen som er gjennomført ved ungdomsskoler og videregående i Verdal denne våren.

496 elever i ungdomsskolen svarte på undersøkelsen, noe som betyr hele 91 prosent av ungdomsskolekullet. I videregående var deltakelsen litt mindre, men svar fra 411 elever utgjør tross alt 78 prosent av elevene.

– For Verdal kommune er denne undersøkelsen, som vi også har gjennomført i 2013 og 2015 et viktig kunnskapsgrunnlag for den videre utviklingen av kommunen, lokalsamfunnet og skolene, sier samhandlingskoordinator Anne Grete Wold i Innherred samkommune.

Flere fritidstilbud

I undersøkelsen har barna og ungdommene svart på en rekke spørsmål om hvordan det er å bo i Verdal. 72 prosent av dem er fornøyd med lokalmiljøet og 69 prosent sier de er fornøyd med skolen sin. Begge disse tallene er over landsgjennomsnittet ved liknende undersøkelser i andre norske kommuner.

Det nye ungdomshuset ser ut til å ha bidratt til en enda mer positiv holdning til utvalget av fritidstilbud. Punktet om ungdomshus, idrettsanlegg og kulturtilbud får høyere score denne gangen enn for to år siden.

Mer helsesøsterbruk

På spørsmål om bruken av helsesøster på skolen, svarer nesten dobbelt så mange (33 prosent) at de benytter seg av dette tilbudet nå som i 2015 (18 prosent).

– Dette er positivt, fordi det er viktig at ungdom har en tilgjengelig lavterskel helsesøstertjeneste som blir brukt, mener Wold.

Dessuten er det langt mindre skulking i videregående nå enn for to og fire år siden. Det er også forventet, etter at de nye fraværsregelene trådte i kraft i fjor.

Visse utfordringer finnes

Selv om det overordnede inntrykket av undersøkelsen er positivt, finnes det naturligvis enkelte utfordringer blant barn og unge i Verdal. En del forteller om psykiske helseplager, først og fremst jenter, som i større grad enn gutter nevner ting som mindreverd, ensomhet, bekymring, nervøsitet, skolepress og kroppspress. Dette er riktignok en utvikling som gjelder for hele landet.

En noe større prosentandel av ungdomsskoleelevene nå enn for to og fire år siden sier at de blir mobbet minst en gang annenhver uke. Åtte prosent sier det i 2017, mens prosentandelen var sju i 2015 og fem i 2013.

– Om det skyldes enda mer skjermbruk vet vi ikke sikkert, sier Anne Grete Wold.

Skjermglade verdalsungdommer

Men verdalsungdom er ekstremt glad i mobil, datamaskin og tv. Hele 87 prosent av ungdomsskoleelevene oppgir at de bruker mer enn to timer hver dag foran en eller annen skjerm. Dette er langt over landsgjennomsnittet på 73 prosent, riktignok ikke tall fra i år som først foreligger i 2018.

Ungdom i Verdal deltar i færre organiserte fritidsaktiviteter enn tidligere år. Alkoholbruken har også økt noe, og 43 prosent av tiendeklassingene sier enten ja eller vet ikke på spørsmål om de får lov av foreldrene sine til å drikke.

– Dette handler først og fremst om foreldre og andre voksne sin holdning til alkoholbruk. Det er de som må bidra til å skape trygge og gode oppvekstmiljø for alle ungdommer i lokalsamfunnet, ikke bare sine egne, fastslår samhandlingskoordinatoren.

Mye er allerede igang

Hele Ungdata-undersøkelsen publiseres ikke før til høsten. Men kommunen er allerede i gang med å gå nærmere inn i den, analysere den og reflektere rundt resultatene.

– Mange av utfordringene som dukker opp i resultatene inngår allerede i tiltak som er igang, i tråd med de målene kommunen har satt seg. Samtidig blir det viktig å involvere både ungdommen selv, foreldrene, resten av lokalsamfunnet og de kommunale tjenestene i jobben med å forbedre det forebyggende arbeidet ytterligere, konstaterer Anne Grete Wold.

Undersøkelsen er dessuten viktig med tanke på det tverrfaglige temaet livsmestring, som skal innføres i skolen.