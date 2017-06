Nyheter

- Jeg tror på respekt. Den er veien til alle gode ting, sier Ibrahim Mardini fra Kurdistan Syria sikkert . - Hvis du respekterer lærerne dine, da må du lese og skrive mye. Hvis du respekter livet, da må du gjøre bare gode ting. Respekten mellom mennesker er veldig viktig for meg.

Om seg selv forteller Ibrahim: «Jeg er en person som liker jobben min. Jeg er rask og presis. Og i tillegg er jeg tålmodig. Jeg vil vite mer og mer om andre nasjoner og kulturer».

For å bli lykkelig trenger Ibrahim Mardini to viktige ting. For det første trenger han å lese mye og for det andre trenger han å jobbe mye. Og i tillegg trenger han å hjelpe de andre som trenger det.

I hjemlandet sitt jobbet Ibrahim Mardini som trener og fysioterapeut. Han bestemte seg å være massør for å hjelpe andre.

– Jeg har hjulpet folk som trenger det. Som fysioterapeut hjalp jeg folk som hadde bevegelsesproblemer, og da de ble bedre, følte jeg meg lykkelig. Og dette gjorde jeg ofte frivillig.

Ibrahim Mardini er gift og har to døtre. Hjembyen hans er Al Kamshli. I hjembyen hans bor både kurdere og kristne. Og kanskje på grunn av dette føler han seg ikke som en fremmed i et kristent land.

Norge og nordmenn har respekt for alle

Han er lykkelig. Mardini har mye å elske. Han elsker familien sin, jobben sin, hjemlandet sitt.

–Kurdistan Syria er hjemlandet mitt – pent og vakkert land, hyggelige og glade mennesker, folk som respekterer hverandre, andre kulturer og religioner.

Og i tillegg elsker han Norge.

- Jeg trives så godt i Norge, sier Ibrahim Mardini, - Norge er mora mi. Jeg bor her i landet, jeg spiser, drikker og sover i hendene hennes.

Han tror at grunnen til at Norge er et så fint og vakkert land, er folket som bor her i landet. Norge var et av de første landene i verden som fikk grunnlov. Norge og nordmenn har respekt for alle. Eneste ting som han ønsker for norske, er at de bør fokusere litt mer på innvandrere som har god erfaring fra hjemlandet sitt. De kan gjøre fantastiske ting for Norge, hvis de får litt hjelp av staten i begynnelsen.

Ibrahim er stolt av å hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon

Han kom til Norge for snart to år siden. Og allerede for to måneder siden startet han egen bedrift – Levanger helse- og idrettsmassasje i Kirkegata 42 i Levanger.

Dette var hans drøm.

- Jeg vil sende en stor takk til mine kontaktpersoner på flyktningetjenesten, Fredrik og Hågen. –De hjalp meg mye for å gjennomføre drømmen min.

Ibrahim utdannet seg som trener og fysioterapeut i hjemlandet sitt. Det var en veldig interessant jobb. Han var stolt av å hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon. Etter to år anbefalte læreren hans å åpne en privat massasjesalong. I andre etasje hadde han svømmebasseng og sauna. Og dette var for både kvinner og mannfolk. Han jobbet bra og salongen var populær i byen. Ibrahim tilbød vanlig massasje og massasjeterapi. Bedriften gikk bra, og etter bare et halvt år var det behov for 4 ansatte.

Livet gikk bra. Ibrahim jobbet mye, giftet seg. Kona lærte håndverk og laget fine ting. Og i tillegg studerte hun som frisør. De fikk to døtre.

Krigen ødela alt!

Drømmene hans kommer til å bli virkelighet

Her i Norge har Ibrahim Mardini startet et nytt liv. De har lært språket, fått venner og startet egen bedrift. I år avsluttet han norskopplæringen. Ibrahim gikk på to måneds kurs i Trondheim. Allerede har han investert tusenvis av kroner for nytt utstyr for salongen sin.

–Jeg liker jobben min. Jeg er så fornøyd med den, sier Mardini.- All glede kommer etterpå, da vi har jobbet bra og blir litt sliten.

Drømmene hans kommer til å bli virkelighet. Egen bedrift i et fremmed land er bevis for dette.

-Jeg drømte alltid om å bli sanger, sier Mardini. -Men dessverre har jeg ikke fin nok stemme. Men kanskje en dag skal jeg gjøre det.

Noe som sjokkerte deg her i Norge ? Det er mange ting som sjokkerte ham på positive måter. Men først og fremst at de norske er så glade i snø.

Hva er det viktigste rådet som du har fått? «Jobb mye, og stol på deg selv». Dette er det viktigste rådet som han har fått i livet sitt. Det var faren min som sa dette.

Takk Norge! Du har reddet en fin familie til og gitt dem muligheten til å realisere seg!

