...men stort sett god stemning på Innherred

Innherred.no har søndag morgen skrevet om vold i Verdal og på Skogn, og det var også en hendelse på et utested i Levanger natt til søndag.

Blodig mann hoppet i sjøen da politiet kom Mannen ble kjørt til legevakta etter uenighet i Levanger.

Krangel på utested

Det skjedde ved 00.40-tiden.

– To personer hadde vært i krangel med hverandre, men ingen av dem ønsket i natt å gå videre med saken. Det ble ingen personskade, og ut fra hva politibetjentene kunne forstå var begge like gode. Vi har imidlertid sikret oss personalia på begge to, som er i 20- og 30-årene, forteller operasjonsleder Rune Reinsborg hos politiet i Nord-Trøndelag.

Han kan også fortelle om en del poster i politiloggen på overstadig berusede personer, som ikke kunne stå på egne bein eller sitte. Men alle disse hendelsene skal ha gått bra.

Fornøyde

På sin Facebook-side oppsummerer da også politiet kvelden og natta i positive vendinger.

– Med unntak av noen uønskede hendelser var det fine forhold i Levanger og i resten av Innherred, skriver politiet, som også snakket med natteravnene i Levanger sentrum.