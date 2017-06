Lover sushi i løpet av kort tid

Nyheter

Det begynner å bli lenge siden Innherred første gang skrev om sushiplanene i Levanger, og folk hadde vel trodd at restauranten skulle vært åpnet når vi skriver midtsommer 2017. Men slik ble det ikke.

- Vi ønsker å be om tilgivelse for vår lange tidsbruk, men utfordringer knyttet til samarbeidsavtaler og nødvendige omprioriteringer har ført til at vi ikke har klart å følge tidsplanen vi lovet, forteller Mintage Sushi - Levanger i en pressemelding på sine Facebook-sider søndag ettermiddag.

Men nå er det ingen tvil om at det nærmer seg åpning. Ikke alt er helt klart i lokalene ennå, som man kan se, men mer enn noen uker igjen er det ikke.

- Vi gleder oss til å åpne dørene i den fantastiske trehusbyen, poengterer de.