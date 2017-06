I sorgen over å ha mistet sin nyfødte sønn ga foreldreparet bort et nyttig hjelpemiddel til Sykehuset Levanger

Nyheter

Det er Helse Nord-Trøndelag som på sine nettsider forteller den triste historien som nå likevel har fått et positivt element i seg.

I november 2016 fikk Erik Jensen fra Steinkjer en telefon fra kona Yaasmin, som befant seg i Washington - fem måneder inn i svangerskapet med deres første felles barn. Hun var på veg til sykehuset med magesmerter. Fødselen var i gang, og sønnen Aksel kom til verden. Men bare timer senere døde det nyfødte barnet.

Ro og verdighet

Trøbbel med å få tak i flybillett gjorde at det tok to dager før familien var samlet, men Jensen ønsket seg naturligvis tid med sønnen som akkurat hadde kommet inn i foreldrenes liv - og måtte forlate det like fort.

Det første møtet ble også et farvel, men en avskjed med ro og verdighet takket være en kjølematte i sønnens seng som gjorde at det døde barnet kunne være i rommet med Erik og Yaasmin.

– Lokalsykehuset vårt

Etter den vonde hendelsen ville foreldreparet gjøre noe positivt i sønnen Aksels navn. De opprettet en donasjonsside på nettet, og et halvt år senere er det kommet inn så mange bidrag at de nå gir bort en liknende kjølematte til Sykehuset Levanger - og en til et offentlig barnesykehus i Washington.

– Sykehuset Levanger er lokalsykehuset vårt i Norge, og jeg er selv født der. Jeg vet ikke om andre sykehus i Norge som har en kjølematte slik som vi nå gir bort, sier Erik Jensen til Helse Nord-Trøndelag.

Tenker på andre

Han og kona vil at flere skal få kjenne på den samme roen og verdigheten som de gjorde i den vonde situasjonen. De ønsker med gaven også å skape enda større åpenhet rundt for tidlig-fødsler og dødfødsler.

– Vi er veldig glade og takknemlige for gaven. Vi håper jo at vi ikke får bruk for den, men erfaringen tilsier at vi nok dessverre gjør det. Da vil gaven bidra til økt kvalitet på tilbudet vi gir til våre pasienter, sier avdelingsleder Marianne Mathisen på Sykehuset Levanger.