Brannvesenet i Verdal rykket mandag kveld ut for å slokke et bål like ved Tangenvegen, ikke langt fra E6 og Ørabrua. Det var forbipasserende som hadde varslet om bålet.

Med styrtregnet vi har hatt hengende over oss friskt i minnet, er det jo nesten underlig at det går an. Å få fyr på noe som helst.