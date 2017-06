Rudsmo Robin fant sommerflørten etter kort tid

Nyheter

Trøndelag Fjordhestlag stod for slippet som fant sted søndag 18. juni. Åtte hopper ble sluppet sammen med den ulsblakke fjordhingsten Rudsmo Robin.

Noen lokale hopper

Til daglig bor hingsten i Østfold, men den spesielle stamtavla gjorde at trønderne ville ha nettopp denne hingsten på årets slipp.

Av de åtte hoppene er det både lokale hopper fra Innherred, men også fra Vega, Bindal og Mo i Rana.

– Det finnes ikke noen premiert hingst lenger nord, og det gjør at Trøndelag Fjordhestlags arbeid er viktig for denne norske hesterasen, sier Merethe Boneng.

Økende interesse

Fjordhestlaget opplever at rasen er i medvind om dagen, noe som gleder alle som jobber med fjordhest.

– Skal vi dømme ut fra publikumsoppmøtet var det også stor interesse blant den lokale befolkningen oppe i dalen, sier hun.

Noen gamle «hestekarer» var også på plass, og for dem var det nok ekstra artig å se ni vakre fjordhester sammen.

Kjapp sjekkerunde

Hvordan gikk det så med slippet? Jo, hingsten sjekket raskt opp alle hoppene, og til slutt fant han ei som var klar for en skikkelig flørt. Få timer etter slippet var grunnlaget for neste års føll sikret!

Trøndelag Fjordhestlag har for øvrig 25-årsjubileum i år. I tillegg til å legge til rette for avl av nye føll satser laget på kurs for unghester.

– Barn og fjordhest er et satsingsområde fremover. Lynnet på fjordhesten gjør den nemlig spesielt egnet som familiehest, poengterer Merethe Boneng.