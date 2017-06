En bil har gått rundt på Sætersmyra

Nyheter

Det var klokka 22.25 tirsdag kveld at politiet fikk melding om ulykken ved Sørholt på Sætersmyra i Levanger.

Det var fem personer i bilen som rullet rundt og havnet på en åker. Alle er kjørt til sykehuset Levanger. Skadeomfanget er ukjent.

Politiets innsatsleder på stedet, Kasper Tronstad, har ikke full oversikt over hva som skjedde da bilen havnet av vegen. Så langt kan han fortelle at bilen først havnet utenfor vegkanten på høyre side av vegen, sjåføren mistet kontroll og bilen kom den over på motsatt side. Her traff den en lyktestolpe med bakenden, den kjørte av vegen og rullet rundt.

- Vi holder nå på å avhøre vitner til ulykken. Det kan ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Vi snakker nå med andre biler som var på vegen og så det som skjedde, opplyser Tronstad.

Han vet ikke eksakt alder på de fem som er kjørt til sykehus, men sier det er unge mennesker, antall alder 18 - 30 år.

- Vi har ennå ikke mottatt noen status fra sykehuset, så vi kan ikke si noe om skadesituasjonen, sier han.Tuseth til Innherred.

Alle nødetatene, både politi, brann og ambulanse rykket ut til Sætersmyra da ulykken skjedde tirsdag kveld.