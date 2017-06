Fikk 11 års fengsel for drap

Nyheter

Dommen etter drapet i Levanger 1. mars i år ble avsagt i Inntrøndelag tingrett tirsdag.

28-åringen fra Eritrea er dømt til 11 års fengsel for å ha drept sin kone ved kvelning.

Det var da kona ytret ønske om å dra på besøk til sin søster i Brevik at det oppstod en krangel mellom ekteparet. Mannen sa at de ikke kunne gjøre det, og at de måtte vente til han hadde fri fra skolen.

Det slo ikke kona seg til ro med, og det ble en verbal krangel som endte med at hun låste seg inn på badet. Han laget mat på stua etterpå, og da hun kom ut igjen fortsatte krangelen og hun dyttet bordet og kastet mat på ham.

Etter dette tok han halsgrep på henne, og holdt det flere minutter til hun ikke pustet lenger.

Mannen erkjente de faktiske forhold, men ikke straffskyld. Han ringte selv 112 og varslet om hva han hadde gjort.

I tillegg til 11 års fengsel minus fire måneder i varetekt, må han betale 200.000 i oppreisningserstatning til hver av svigerforeldrene og er fradømt retten til å ta arv og sitte i uskiftet bo etter kona.

