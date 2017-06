Fra hete til kaldvær

Nyheter

Vi stusset da vi kom gående over torvet i Levanger tirsdag morgen, og så en turistbuss parkert i en sidegate med et skilt hvor det sto Palma i vinduet.

- Det var da litt merkelig, tenkte vi - å kjøre via Levanger for å komme til Mallorca.

Svaret skulle vi få senere.

Da vi skulle til å gå kom det to smilende karer ruslende fra Backlund.

Det var reiseleder Tades og bussjåfør Franc fra Slovenia.

Sammen hadde de med seg et reisefølge fra hjemlandet, og målet var selvsagt - Nordkapp.

- Hva synes dere om trønderværet?

Uff, det er kjempekaldt. Er dette normalt? I Slovenia er det mellom 30 og 35 varmegrader for tiden, kunne Tades informere oss.

Han kan fortelle at hver deltaker betaler 2 000 tusen euro for turen. Da er fly inkludert, i og med at bussturen starter i København og slutter i Stockholm.

I den prisen er det også frokost og middag hver dag. Turen i Norden var i 12 dager.

Vi skjønner at dette ikke er turer for «Hvermannsen» i Slovenia når vi hører at en gjennomsnitt månedslønn i landet er på 650 euro.

- Det er vel litt dyrere for en øl i Norge en hjemme?

Franc er ikke spesielt stødig i engelsk, men akkurat det spørsmålet skjønner han. Bussjåføren himler med øynene og slår ut med armene, så det tyder på at det blir ikke så mange glass av det skummende mens han er i Norge.

I dag går turen til Bodø før de ender på Nordkapp etter hvert. Så kjører de via Finland hvor de tar ferja over til Stockholm, og reisefølget sendes med fly tilbake til Slovenia.

Men for Tades og Franc venter nye bussgjester. Ytterligere tre turer skal gjennomføres før gutta selv kan ta sommerferie.

Og hvis du lurte på Palma-skiltet. Det er faktisk navnet på reisebyrået i Slovenia som arrangerer turen.