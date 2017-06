Nå skal han få hjemmeleksene til å bli morsomme

Nyheter

Kahoot har nemlig en ny mobilapp klar, og i denne er det skoleelevenes hjemmelekser som aller helst skal bli både morsomt og engasjerende.

Kahoot ble utviklet av NTNU-professor Alf Inge Wang i 2013 og omtales ofte som en av NTNUs største teknologisuksesser, skriver Adressa.no. Og opplyser at Kahoot tidligere i år meldte at de hadde rundet en milliard quiz-spillere, med rundt 50 millioner unike månedleige brukere. Like etter kom gjengen bak læringsplattformen med en ny app som skal få unger til å gjøre husarbeid. Og nå presenteres altså en ny app som utviklerne mener skal forandre og redefinere hjemmelekser.

- Appen er planlagt å lanseres for fullt høsten 2017 og har som mål å gjøre hjemmelekser til noe morsomt og engasjerende. Appen lar lærere dele spillutfordringer med elevene sine, slik at de kan ta med seg Kahoot-opplevelsen videre fra klasserommet og hele veien hjem, skriver Kahoot i en pressemelding.

La grunnlaget i Levanger

Alf Inge Wang bor i dag utenfor Trondheim, men la på mange måter grunnlaget mens han bodde hjemme. I et intervju publisert i Innherred i mars, forteller han om starten på det hele.

- Da jeg var 13 år tok søskenbarnet mitt meg med til en databutikk og lærte meg litt om programmering. Da jeg skjønte at jeg kunne få en data til å gjøre akkurat hva jeg ville, åpnet det seg en ny verden for meg, fortalte Alf Inge Wang.

Det var hjemme i Levanger at Wang utviklet interessen for teknologi og spill.

- Jeg hang alltid hos de av kompisene mine som hadde datamaskin. Vi spilte vel stort sett alt som var tilgjengelig på den tiden. Jeg lagde også noen selv, av varierende kvalitet vel å merke, sier han.

Wang flyttet først fra Nord-Trøndelag da han var 19 år for å dra til militæret. Deretter gikk turen til Trondheim for å studere.

I 2006 begynte han å utvikle appen Kahoot!, noe som skulle vise seg å bli blant hans største bragder. Appen, som har som mål å gjøre læring gøy og motiverende, er lagt opp som et game show hvor elevene svarer med eget digitalt utstyr. Appen brukes nå i over 100 land.