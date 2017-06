Ny sommer med rømmegrøt-servering på Kongshaugen

Nyheter

Det starter førstkommende søndag og fortsetter videre gjennom juli.

Det er Arne Lorås og Tove Fiskum som nå er drivere av gården, men de skal selvsagt denne sommeren også ha assistanse fra kårfolket Aase og Asbjørn Lorås.

–Ja, det er svigermor som er eksperten på den gode rømmegrøten, så får jeg sørge for at hun får den beste rømmen å jobbe med slik at den gode smaken kommer fram.

Det sier Tove Fiskum, som til daglig er 1. amanuensis ved Nord universitet.

Godt merket

For å komme til Kongshaugen seter så kjører man forbi idrettslagshytta til Markabygda, før man kommer til en stor parkeringsplass på høyre hånd.

Fra denne parkeringsplassen skal det være en godt merket løype, men en må belage seg på godt trøndersk turterreng på den cirka tre kilometers lange veien til setervollen.

Det er tydelig at serveringstilbudet til fjells har blitt et populært tilbud.

Storinnrykk

I løpet av sommeren i fjor var det over 500 besøkende, noe gårdsfolket sier seg fornøyd med.

–Det er naturlig nok litt væravhengig. Ikke må det være for varmt, og heller ikke for kaldt og regnfullt. Nå håper vi snart at det har regnet fra seg, slik at vi får en fin og sval juli. Det er bare å ønske velkommen til seters, avslutter Tove Fiskum.