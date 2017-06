Nyheter

Sist lørdag var det klart for årets utgave av Bufersdagen på Roknesvollen 4H-seter. -Bufersdagen er et sosialt arrangement der vi samler alle interesserte i alle aldre for å markere at setersesongen er i gang, forteller Ingrid Hojem. Hun er styreleder for Roknesvollen 4H-seter og har hatt mye av ansvaret for organiseringen av Bufersdagen 2017. Målet med Bufersdagen var å flytte dyr og materiell inn til seteren. Dette skal bidra til at sommerens seterdrift blir vellykket og autentisk. Bufersdagen sikrer at alle tilreisende, enten det er turgåere eller leirdeltakere får et godt opphold på Roknesvollen.

Kaffe og god stemning

Selv om målet med Bufersdagen var å klargjøre seteren, var likevel det sosiale vel så mye i fokus. Før selve flyttingen av seterdyrene og utstyret møttes alle deltakere til samling rundt kaffebålet innerst i Heståsdalen. Her møtte det også opp personer som ikke kunne bli med på resten av turen, slik at også de fikk kjenne den gode stemningen av den tradisjonsrike Bufersdagen. Kaffeserveringen var i regi av Reinsjø fjellstyre. Deretter gikk turen innover mot Roknesvollen med både firbeinte og tobeinte. I år ble flere griser, høner, geiter, kattunger og høylandsfekalver flyttet inn til seteren og blir å treffe for besøkende gjennom hele sommeren. Lokale personer har bidratt til utlån av geiter, kattunger og høylandsfekalver.

Verdt å ta turen

Bufersdagen 2017 var vellykket. Alle deltakere og arrangører storkoste seg. Fra nå av blir Roknesvollen 4H-seter et fint turmål hvor man kan få et inntrykk av tradisjonell seterdrift. Det vil også være flere arrangementer i regi av styret som vil bli annonsert. Roknesvollen 4H-seter kan friste med både strikkekafè og en guidet tur i området utover sommeren. Leira Mottak er også invitert til Regnbuedag med gratis skyss, middag og trivelig samvær. Denne dagen er finansiert gjennom folkehelsemidler fra fylkeskommunen. Styret på Roknesvollen håper også å kunne få organisert grisslakting på slutten av sesongen. Det er ingen tvil om at Bufersdagen på Roknesvollen har lagt til rette for at setersommeren blir fin.