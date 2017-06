Styrker omsorgen for barn og unge med arabisk bakgrunn i Verdal

Nyheter

Det er en lang rekke problemstillinger og temaer knyttet til barns rettigheter og norske lover. Eksempler på dette er kulturforskjeller i omsorg og oppdragelse, positiv grensesetting/ alternativer til fysisk avstraffelse, omskjæring og tvangsekteskap, venner og kjærester og tokulturelloppvekst.

Et forebyggende program startet i januar ved Møllegata voksenopplæring. Kurset gikk over 12 møter, med to timer hver gang. Det ble ledet av Anita Bjartnes, og Sahar Ismail.

Rollespill

Anita Bjartnes er helsesøster i flyktninge-helsestjenesten ved Verdal helsestasjon, mor til to jenter, og bor i Verdal. Sahar Ismail jobber som tospråklig lærer, morsmålslærer, og tolk. Hun er alenemor og har to sønner.

–Programmet har som mål å fremme omsorgsgivers positive oppfatning av og holdningen til barnet, og forståelse av hvor viktig samspillet er for barnets psykososiale utvikling, forklarer kurslederne.

Kurset bygger på en egen manual som beskriver de 12 møtene, og møtene har fast struktur og innhold. Nytt tema for hvert møte, diskusjoner, rollespill, videoer, hjemmeoppgaver.

Programmet, som på engelsk heter International Child Development er brukt rundt om i verden, blant annet av UNICEF og WHO (Verdens helseorganisasjon).

Det finnes flere tilpasninger av programmet, og i Verdal kommune brukes ICDP for minoritetsspråklige. Det ble startet opp i 2012, og vi har hatt grupper på arabisk, tigrinja/amharisk, dari/farsi og somalisk. Primært er kurset et tilbud til deltagerne i introduksjonsprogram, men andre minoritetsspråklige har også mulighet til å delta.

Kursdeltakerne har opplevd det veldig positivt å ha en gruppeleder fra samme kultur og som snakker samme språk. Det har bidratt til mer tilhørighet og forståelse. De har følt seg tryggere når de har kunnet diskutere på sitt eget morsmål, og diskusjonene har blitt dypere.

Trygg på eget språk

–Alle foreldre møter utfordringer i forhold til barneoppdragelse. Når man i tillegg skal oppdra barn i et helt fremmed land, og samtidig forstå og lære et nytt språk og en ny kultur, har vi fått tilbakemeldinger på at det har vært veldig nyttig å delta på kurset. Gruppene har bestått av flotte foreldrene som har vært engasjerte og har tydelig vist at de syntes det har vært interessant å være med i gruppe, oppsummerer helsesøster Anita Bjartnes.

–De fleste har syntes at temaene har vært viktige, og at kurset også har hatt positiv innvirkning på barna deres. Noen har sagt at de har blitt bedre til å gi ros, og til å lytte til og forklare for barna. Deltagerne har ofte trukket fram regulering og grensesetting som viktige tema.