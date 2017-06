– Stekke kafé kan ikke drives videre som i dag

Nyheter

I kommunestyremøtet forrige mandag vedtok politikerne i Verdal et ekstra punkt i saken rundt Stekke kafé, som er vedtatt nedlagt i dagens form og omlagt til frivillig drift i lokalene som ellers skal brukes til et nytt dag-, lærings- og mestringstilbud.

Rådmannen ble bedt om å se på om kafeen kan drives etter selvkostprinsippet.

Må tas drastiske grep

Nå er utredningen ferdig , og konklusjonen er klar: Det går ikke.

– Ut fra regnskapstallene som foreligger for de siste to årene er det ingen endring i resultatet til det bedre. Hvis Stekke kafé skal drives til selvkost må enten lønnsutgiftene reduseres vesentlig, kundegrunnlaget og salget økes betraktelig eller prisene økes 60-70 prosent, eller en kombinasjon av disse tingene, konkluderer rådmannen.

Egentlig enda dyrere

I saksutredningen påpekes det også at kostnader til lokaler ikke er tatt med, noe som betyr at den reelle utgiften til drift av kafeen er enda større - og lønnskostnadene vil også øke hvis kafeen skal drives videre.

– Det er dessuten flere i privat regi som driver liknende virksomhet i Verdal, og rådmannen er skeptisk til å gi tilskudd til å drive Stekke kafé i balanse også i et konkurransevridende perspektiv.

Tilbud for alle

Til sist påpeker rådmannen at kommunen har tilbud med matleveranser fra Verdal bo- og helsetun, også for beboere ved Stekke, et element i det påbegynte arbeidet for å realisere dag-, lærings- og mestringstilbudet på Stekke.

Saken behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte torsdag morgen klokken 09.00, der det er eneste sak. Rådmannen foreslår at politikerne i Verdal vedtar å ta vurderingen om at Stekke kafé ikke kan sees på som drivverdig etter selvkostprinsippet til etterretning .