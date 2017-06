Nå skal «verdens største fartshump» freses bort

Nyheter

Innherred.no skrev i november i fjor om «verdens største fartshump», etter utallige reaksjoner på det opphøyde gangfeltet på vestsiden av Holberg-krysset på fylkesveg 757 i Verdal - ned mot industriområdet.

Etter hvert ble forhøyningen jevnet ut noe, før en annen tabbe i prosjektet dukket opp - nemlig feiloppmerket flettefelt på motsatt side av rundkjøringen. Det ble også ordnet opp i etter hvert.

I kveld, onsdag 28. juni 2017, starter siste etappe av arbeidet med fylkesveg 757 i Verdal, i og rundt Holberg-rundkjøringen. Det varsler vegvesenet på sin Facebook-side.

Fjerner dagens gangfelt

– Her skal vi sage og frese av gammel asfalt, og fjerne de opphøyde gangfeltene. Deretter legger vi ny asfalt, slik at vi får et jevnt og fint dekke, der vegen i fjor ble utvidet til to felt, opplyser byggeleder Hanne Engløkk.

Det skal også bygges nye opphøyde gangfelt med den utformingen som regelverket krever, vegskulderen skal forsterkes og vegvesenet sørger for beplantning i rundkjøringen.

– Jeg er ny byggeleder for prosjektet, så jeg kan ikke svare for det som skjedde i fjor høst. Men nå satser vi på at alt skal bli bra, sier Engløkk til Innherred.no.

Lover å ordne andre gangfelt

Hun forteller at asfalten som ble lagt i fjor høst bare var et midlertidig dekke, slik at trafikken kunne gå som normalt gjennom vinteren.

Lokalavisa har den siste tiden fått noen henvendelser knyttet til gangfeltene på de motsatte sidene av rundkjøringen, mot Kjæran og videre nedover Ørmelen. Der har syklister punktert, rullestolbrukere ikke kommet frem og den store høydeforskjellen mellom veg og gangveg og gangveg og refuge vært problematisk for enda flere.

Ikke ansvarlig for den andre

På avisas oppfordring lover byggelederen å passe på at også disse gangfeltene blir i tråd med regelverket og brukendes for alle.

Den nye rundkjøringen som ble etablert i forbindelse med Coop Extra Bygg-åpningen i vinter, er et privat prosjekt som Statens vegvesen ikke har byggeleder på.

– Vi kommer likevel til å beplante området med bjørk og syrin ut mot fotballanlegget, sier byggeleder i Statens vegvesen, Hanne Engløkk.

To ukers arbeid

Arbeidet skal gå relativt raskt. Med god temperatur og oppholdsvær skal alt være greit rundt Holberg-krysset i løpet av et par ukers tid.

– Det foregår mye vegarbeid rundt omkring nå, og vi setter stor pris på at trafikantene er tålmodige og tar hensyn til de som jobber, sier Engløkk.