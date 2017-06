Sirkusstemning på Ekne

Nyheter

Det har vært sirkusstemning i Ekne barnehage i ukesvis nå. Små og store sirkusartister har øvd og stått på. Hele vinteren har vært brukt til å planlegge forestilling, øve og trene, i tillegg til å lage utstyr og rekvisitter selv.

Alle barna har vært ivrige, aktive og positive til å være med på dette. Generalprøven ble holdt dagen før med 1 og 2 klasse fra Ekne skole på besøk. Prøven gikk over all forventning, og elever og lærere ble imponert over hele sirkusforestillingen og over barnehagebarna.

Den store sirkusforestillingen ble avholdt neste dag. Da var foreldre, søsken og besteforeldre invitert til sommeravslutning. De fikk oppleve løveshow , turnere, slangetemmere, ballerinaer, klovner, Eknes sterkeste og verdens høyeste dame, elefanter, apekatter og mye mer. Forestillingen ble avslutta med sang og dans. Det hele ble presentert og sammensatt av den kjempeflinke sirkusdirektøren og hennes assistent.

Forestillingen ble en stor suksess, med publikum som klappa, ropte, jubla, og som moret seg godt. Barn og voksne i barnehagen er stolte og fornøyde med å ha fått til dette.