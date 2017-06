– Dyreplageri

Nyheter

Et kulehull rett over venste forbein levner ingen tvil. Katta er ifølge Ståle Elvebakk truffet av luftgeværkule. Nå håper han at vedkommende som står bak ugjerningen tar kontakt.

Familien Elvebakk bor på Bruborg, og katta til familien må ha bli truffet i løpet av torsdag ettermiddag. Da den kom hjem, begynte den å blø fra såret, men tilsynelatende virker den ellers å være i god form.

Elvebakk liker dårlig at dyr blir plaget på denne måten, og sier til Innherred han har vurdert å anmelde forholdet. Han vil likevel først vente og se hvorvidt det kommer noen reaksjoner fra person(er) med samvittighetskvaler.