Bygger ut kaia for å ta imot kjempeskip

Nyheter

Trondheim Havn har i lang tid arbeidet med et forprosjekt for å vurdere mulighetene for å utvide dagens kalkkaianlegg i Verdal med nye fortøyningspunkter. Nå inngår Norcem og Verdalskalk avtale med Trondheim Havn om en stor utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein. Avtalen som signeres i dag er starten på en utbygging med en kostnadsramme på 150 millioner kroner. Det betyr at skipsstørrelsen som brukes til transport av kalkstein kan mer enn dobles.

Langsiktige avtaler

Gjennom selskapet Kalkkaia AS har Norcem og Verdalskalk inngått langsiktige avtaler om leie og drift av havneanlegget på Verdal. Trondheim Havn er byggherre og står for utdyping og utbygging av det nye havneanlegget på Verdal. Norcem og Verdalskalk står for investeringen av anlegg for håndtering og lasting av kalkstein på land.

- Et av suksesskriteriene for utbyggingen av havneanlegget er det gode samarbeidet mellom Norcem, Verdalskalk og Trondheim Havn. Denne typen installasjoner er samfunnsøkonomisk viktig, sier Einar Hjorthol, direktør for Trondheim Havn.

Økt kapasitet

Med utvidelsen av kaiområdene økes lagerkapasiteten for kalkstein. I tillegg skal den nye delen av havna mudres for å kunne ta i mot skip på opptil 60 000 dødvekttonn, noe som innebærer en betydelig økning av skipsstørrelser og lastekapasitet.

- Utvidelsen av havna i Verdal gjør den til en nasjonal viktig havn for utskiping av kalk, og er et godt eksempel på hvor viktig samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører er, understreker Hjorthol.

Større kalkuttak

Det er den enorme kalkforekomsten i Tromsdalen som muliggjør utbyggingen. Årlig hentes det ut om lag 1,5 millioner tonn kalk, og potensialet er anslått til flere milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste kalksteinsforekomster, og til en av Norges viktigste mineralske ressurser. Aktiviteten planlegges økt i årene framover.

Utregninger som Verdalskalk og Norcem har gjort viser at aktiviteten i Tromsdalen genererer cirka 177 millioner kroner i skatt, kjøp av varer og tjenester lokalt, bergleie, havneavgift, lønn, og lignende. Det er videre beregnet at de 95 ansatte i kalkvirksomheten i Verdalsregionen genererer 2 – 3 arbeidsplasser per ansatt i ringvirkninger.

Sentral råvare

Kalken fra Tromsdalen er velegnet til produksjon av brent kalk til ulike typer formål innen industri, landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer mv. Kalk er også råmateriale for fremstilling av sement. Norcem er landets eneste produsent av sement til bygg- og anleggsindustrien, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik, i tillegg til et nettverk av silostasjoner langs kysten.

– Betong er et av våre viktigste byggematerialer, og det utgjør fundamentet i nesten all infrastruktur i samfunnet. Kalk fra Verdal er, og vil være, en sentral råvare i vår sementproduksjon i et svært langt perspektiv, sier Trond Kaasa, gruvesjef i Norcem.