Ordføreren vil profilere Sætersmyra som trøndersk midtpunkt

Under formannskapsmøtet onsdag lanserte ordfører Robert Svarva en enkel, men konkret plan for å sette Levanger litt ekstra på kartet.

Geografisk midtpunkt

Årsaken er at en ny måling viser at Sætersmyra er det nøyaktige geografiske midtpunktet i nye Trøndelag fylke.

– Vi vet at det geografiske midtpunktet i Norge ligger oppi Skjækra. Det samme punktet for Trøndelag ligger ved Sørholt på Sætersmyra. Vi må bli enda flinkere til å utnytte dette for å unngå å havne mellom to stoler i Trondheim og Steinkjer. Vi er jo så heldige at vi bor midt i smørøyet, og veksten for kommunen vil fortsette, sa Svarva i møtet.

Må markeres

Hans plan er nå å markere det geografiske midtpunktet med et skilt eller en reklameplakat på Sætersmyra, som markerer at Levanger er midtpunktet i Trøndelag.

–Vi må vise fram dette med et skilt, for å orientere oss der hvor det er fornuftig. Det blir et underlag for å begynne å tenke mer ilag, sier han.

Sætersmyra er for øvrig fylkesvei 774, som kobler Levanger sentrum til E6 via rundkjøringen i Mulekrysset.

Flere midtpunkt

Offisielt er det Skjækra landskapsområde langt øst i Ogndal i Steinkjer som er geografisk midtpunkt i Norge, ifølge Statens kartverk.

For øvrig promoterer Mosjøen seg som byen midt i Norge basert på felles sentrum i to yttersirkler fra nord-sør og øst-vest, mens Brønnøysund markedsfører seg som kystbyen midt i Norge.

Midten av E6 ligger imidlertid like nord for Fauske sentrum.