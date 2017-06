Protest til ingen nytte

Nyheter

Formannskapet tok den endelige avgjørelsen i et ekstraordinært møte torsdag morgen.

Foreslo å prøve litt mer

I møtet, som varte fra klokken ni til ti over halv elleve, ble vedtaket i tråd med rådmannens innstilling: Vedtaket om at Stekke kafé ikke kan sees på som drivverdig etter selvkostprinsippet tas til etterretning.

SV ved Anne Kolstad fremmet et alternativt forslag til vedtak, der det ble bedt om at det settes inn tiltak for å bedre økonomien ved Stekke kafe, i samarbeid med de som driver, med sikte på å nå målet om å drive til selvkost. I forslaget ble det bedt om en forsøksperiode på to år for å se om dette er mulig.

Seks mot tre stemmer

Men forslaget fikk bare SV-politikerens egen stemme.

Deretter ble rådmannens forslag til vedtak avstemt. Her valgte riktignok ytterligere to representanter å stemme i mot å ta administrasjonens utredning til etterretning.

Senterpartiets Karl Bernhard Hoel påpekte ellers i starten av møtet at han syntes innkallingen til møtet kom i seneste laget.

– Stekke kafé kan ikke drives videre som i dag Det konkluderer rådmannen med, og anbefaler politikerne å stå på vedtaket om omlegging av tilbudet.

Forventer grundig Stekke-behandling Nytt åpent brev til administrasjonen og kommunestyret i Verdal kommune.