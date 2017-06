Kjørte i ruspåvirket tilstand og kolliderte

Nyheter

To trafikkuhell på kort tid i Åsen fredag ettermiddag.

Først braste tre biler sammen like ved avkjørselen til Frostavegen ved Esso. Det ble ikke meldt om personskader, men alle bilene skal ha fått store materielle skader.

Bare kort tid etterpå fikk politiet melding om ny smell, denne gang midt i Åsen sentrum, og fortsatt på E6. Her skal en kvinne ha kjørt inn i bakenden på bilen foran. Nøyaktig hvordan det hele skjedde, er ikke helt brakt på det rene. Kvinnen mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og ifølge politiet dreier det seg om annen rus enn alkohol. Hun hadde heller ikke gyldig førerkort.

- Vedkommende var ikke på stedet da politiet ankom. Hun hadde dratt fra stedet. Politiet oppsøkte vedkommende, og fant henne hjemme, forteller operasjonsleder Jan Frode Bjørvik.

Det opprettes sak på forholdet.

Ulykken skal ikke ha ført til trafikale problemer. Bilene ble dyttet til siden for veibanen. Smellen førte ikke til personskader.

Meldingen om trafikkulykken ble først publisert og gjoort kjent av politiet på Twitter cirka klokka 18.35 fredag. På det tidspunktet var det et uklart hendelsesforløp, men i likhet med kollisjonen i Åsen tidligere på ettermiddagen, skal det også her ha skjedd en påkjørsel bakfra. Bilene sto ifølge politiet ikke til hinder.

Klokken 19.45 tilføyde politiet at to biler var involvert, og at en av førerne mistenkes for kjøring i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort.

Også ved halv sekstiden fredag var tre biler involvert i en kollisjon i Åsen. Denne skjedde ved Esso, uten at det kom noen personer til skade.

Både politi, ambulanse og brannvesen rykket ut til de to ulykkene.