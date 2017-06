Skal gjøre Nesset-vei mer trafikksikker

Nyheter

Statens vegvesen gjør flere trafikksikkerhetstiltak ved Eidslia på fylkesvei 119 på Nesset i Levanger.

I et brev til beboere i boligfeltet Eidslia, det ligger til venstre i den slakke svingen på veien mot Nesheim, skriver Statens vegvesen at de planlegger et krysningssted med opphøyd gangfelt, samt lavere fartsgrense ved krysset til boligfeltet.

Beboere ved veien har bedt om støymåling på grunn av veitrafikkstøy. Vegvesenet svarer i brevet at man får mange henvendelser om støyreduserende tiltak, og at man må følge reglene for behandling av støysaker.

Vegvesenet skriver at opphøyd gangfelt vil legges så langt vekk fra bebyggelsen som mulig, uten at det mister hensikten, for å hindre støy.

Vegvesenet ser ellers ingen grunn til å måle støyen.