Verdalsbedrift skal kurse folk til suksess

Nyheter

Proneo starter etablererkurs i hele Trøndelag, står det i en pressemelding fredag.

Sammen med Namdalshagen vant verdalsbedriften anbudet på etablererkurs i Trøndelag.

– Vi er glade for at vi har en dyktig leverandør på plass for de neste to årene. Kursene skal holdes der det er behov og er et nyttig tilbud for gründere som arbeider med å starte egen bedrift, sier direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge Trøndelag i pressemeldingen fra Proneo.

Kursene skal i første omgang holdes i Verdal, Namdalen og Stjørdal. Oppstart blir i september.

– Vi gleder oss til å komme i gang med kursene. Det er mange som ruger på gode ideer, men som kanskje trenger hjelp i en tidlig fase. Vi skal hjelpe gründerne å bli bedre rustet for å realisere drømmen. Kursdeltakerne får blant annet en kort innføring i hva som er viktig å ha tenkt gjennom ved oppstart, sier prosjektleder Stine-Aileen Strand i Proneo i pressemeldingen.

Proneo holder til på industriområdet Ørin i Verdal. Selskapets spesialitet er næringsutvikling. 21 ansatte jobber i Proneo som også har kontor i Levanger, Frosta, Snåsa og Trondheim.