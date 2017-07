Nyheter

Lørdag ettermiddag ble Innherred oppringt av en tipser som fortalte om søppel ved Verdalselva. Da avisa sporet opp området der søppelet lå, kunne man se en tretti meter lang gjenstand som lå ved Elva i området ved Ørabrua.

Den anonyme tipseren mener dette er miljøkriminalitet, og påpeker at sjansen er stor for at gjenstanden havner i elva og dermed går ut i fjorden.

