Kunne ikke sitte stille å se på

Her er gruppas årsmelding:

Nedskjæring av eldreomsorgen i Verdal kommune og nedleggelse av 24 sykehjemsplasser var den direkte årsaken til at en så behov for å opprette ei ressursgruppe innenfor dette området. Gruppa ble opprettet i april/mai 2016.

Spesielt var tanken å opprette hjelpetiltak for personer som hadde minimalt med nettverk eller utslitte pårørende. Betegnelsen på denne gruppen ble «Ressursgruppen» med mandat fra pensjonistlaga i Verdal: Verdal Pensjonistlag, Fagforbundet Verdal Pensjonistgruppe, Ørmelen Pensjonistlag. Utdanningsforbundet Verdal Pensjonistlag og Pensjonistforeningen Aker Verdal /Kværner Verdal.

Stein Aamdal i bresjen

Stein Aamdal var den som hadde den opprinnelige idéen. Vedtak om opprettelse skjedde på samarbeidsmøte mellom pensjonistforeningene 14. mars 2016 og gruppa kom i gang i april/mai 2016 med følgende medlemmer: Stein Aamdal, Inger Marie Skreden Valstad, Tora Strand, Tor-Finn Granlund, Harald Søvik.

Mandat/retningslinjer: Bistå hjelpetrengende til å oppnå sine rettigheter til helsehjelp.

Dette gjelder:

Veiledning om rettigheter

Støtte og hjelp til søknader

Støtte og hjelp til å klage på avslag på søknader

Henvendelse til Fylkeslegen ved avslag av alvorlig art

Bekymringsmeldinger til Fylkeslegen

Alle aktiviteter er basert på frivillighet og personlig engasjement uten noen form for godtgjørelse.

Informasjonsbehov

Det var et stort informasjonsbehov for å gjøre gruppa kjent for de som kunne ha et potensielt behov for tjenester. Det ble naturlig å starte med pensjonistlaga. Tora og Inger Marie har besøkt og informert alle pensjonistlaga i kommunen unntatt Vuku pensjonistlag, som skal besøkes høsten 2017.

Det er opphengt informasjonsplakater på ulike steder i kommunen (legesenter, butikker, Stekket omsorgssenter, osv). Det er også informert gjennom lokalavisene.

Ressursgruppa har hatt 7 møter i 2016 og 4 i 2017. På møtet i februar 2017 orientering om pasient og brukerombudet ved Kjell Vang.

Ti saker på et år

Det er arbeidet med 10 saker i løpet av denne perioden. Disse kan oppsummeres slik:

Det er gjennomført til sammen 15 hjemmebesøk

Det er skrevet klager på to søknader med avslag

Det er sendt to bekymringsmeldinger til Fylkesmannen (personretta)

Det er sendt bekymringsmelding om Stekke omsorgsboliger til kommunen og Fylkesmannen.

Klage til Fylkesmannen om manglende helsehjelp.

Det er skrevet to søknader om sykehjemsplass/omsorgsbolig.

Det er sendt to søknader om Individuell plan.

Hjelp til søknad om fysioterapi/ergoterapeut.

Søknader om tekniske hjelpemidler.

Flere positive saker

Klage på søknad om trygghetsalarm som ble avvist ble vellykket – stor glede

Klage på søknad om hjemmehjelp som ble avvist ble vellykket

Søknad om individuell plan er imøtekommet på enkelte områder i starten, men ble etter hvert utelatt

Søknad om individuell plan ble ikke imøtekommet. I dette tilfellet ba ressursgruppa om innkallelse til møte etter brukers ønske. Dette ble ikke etterkommet.

Søknad om fysioterapi og ergoterapi innvilget

Tekniske hjelpemidler på plass eller foreløpig ikke avklart.

Ressursgruppa er ment å bli et lavterskel-tilbud. Arbeidet med å spre kunnskap om tilbudet vil fortsette. Vi håper administrasjonen i kommunen ser på tiltaket som en styrking av brukerperspektivet innen eldreomsorgen.