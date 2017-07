Nyheter

Noen ganger jeg kan skrive tusen ord, og noen ganger kan jeg ikke engang skrive et ord, jeg føler som jeg mistet min evne til å skrive, selv jeg kan ikke tenker mellom meg og meg selv av noen ting jeg kan skrive.

Når det skjer med meg, føler jeg så ille, unyttig. Det er når jeg har denne følelsen at jeg mister min kraft, mitt talent. Tingen som får meg til å føle hvor mye jeg kan forandre med pennen min, og min evne til å skape.

Noen ganger er smerten større enn utholdenheten. Du kan selv gjøre samme ting, som før hjalp deg til å bli glad. Du trenger denne tid for å bli bedre, for å tilgi den personen som skadet deg.

Jeg venter ikke unnskyldninger fra noen, fordi jeg trenger tilgivelse for meg selv. Jeg trenger å holde hjertet mitt rent, ikke som en åpen dør til noen som fikk en million sjanser til å skade meg.

Evnen til å skrive er svært lik evnen til å tilgi. Begge to trenger evnen for å komme over. Folkene som fortalte deg at du er så dårlig om da, ditt ord som ingen leser det, den kritiske kritikken. Men du kommer over alt det fordi du tror på deg selv, tror du at du kan gjøre det, og ingenting er umulig.

Bare slett disse negative personer fra livet ditt. Ikke hør på dem. For de som ikke ser at du kan være framgangsrik, de gir de bare en dårlig tid. Denne følelsen kommer for alle, når du føler at alt er ferdig. Da liker du ikke en gang å prøve.

Glem de menneskene som vil se deg ned, og tilgi de som skadet deg for å bryte deg ned, for å se deg gråte. Livet stopper ikke hos noen, du slutter når du gir opp, når du gir folk denne sjansen for å bryte deg.

Jeg vil ta alt godt fra alt, selv det verste. Det er slik jeg lærte etter at jeg mistet moren min, hvordan jeg kan være sterke jente, da jeg så at ingenting skal bli verre enn å miste moren min. Jeg lærte fra svakheten hvordan jeg kan være sterk og si nei. Hvordan jeg ikke lar folk ta meg ned, og hvordan den nærmeste til deg kan være din hær.

Hvordan folk er egoistiske, og til slutt når du fyller deg ned, bøter du deg selv alene ..

Mitt siste ord , at noe jeg tror på så mye, at hvis noen skadet deg, ikke hater ham, for ikke å holde ham lenger i hjertet ditt, glem, tilgi, og dagene vil gi deg tilbake din rett.

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.