Husker du #bokfjes?

I 2015 skrev vi om Levanger bibliotek som ble svært populær på Instagram etter å ha blitt de første som fanget opp trenden #bookface i Norge.

Det handler om å bruke et bokomslag og sette det inn som en del av et større bilde. Når kunsten på denne måten smeltes sammen med livet får vi et #bookface eller #bokfjes som det heter på norsk.

Da storavisa New York Times skrev om trenden «bookface» valgte de å lenke til Instagram-kontoen til Malvik bibliotek, men det var ikke tvil om hvor de hadde hentet inspirasjon fra.

- Det er gått sport i det, og vi legger oss i selen for å bli like gode som Levanger, sa bibliotekar Anne Therese Dahle til Adressa.no i 2015.

Biblioteket i Levanger la ut sitt første bilde allerede i oktober 2014 og var i tillegg de første som lanserte emneknaggen #bokfjesfredag. Bildene er fortsatt like populære i dag, og dette har siden vært et fast innslag på bibliotekets Instagram-konto.

- Vi har fortsatt med dette fordi det har vist seg som en artig og populær måte å formidle bøker på! Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger fra inn- og utland, men ser og at det vekker interesse for bøker som kanskje ellers hadde stått i fred på hylla, sier biblioteksjef Vidar Lund til Innherred.no.

