Seierstad samtaler med Grosvold

De som gikk glipp av Åsne Seierstad på Falstadsenteret i desember, får en ny sjanse under Olsokdagene på Stiklestad. Når Seierstad igjen kommer til Innherred er det også nå for å snakke om to ungjenter fra Bærum som reiste til Syria for å bli IS-bruder.

Reisen til IS

Med utgangspunkt i boka «To søstre» skal Seierstad samtale med Anne Grosvold under Olsokdagene på Stiklestad.

«To søstre» handler er historien om Ayan og Leila som reiser til Syria og en desperat far som forsøker å finne dem. En oktoberdag i 2013 kommer ikke de to tenåringsjentene hjem til vanlig tid. Senere på kvelden kommer sjokkmeldingen: De er på vei til Syria.

På jakt etter døtrene tar faren seg inn i det borgerkrigsherjede landet, en reise som skal føre ham inn i områder kontrollert av Den islamske staten (IS). Dette er bare starten.

I «To søstre» går Åsne Seierstad løs på et av de viktigste og mest kompliserte spørsmål i vår tid. Hvorfor radikaliseres muslimsk ungdom oppvokst i Vesten? Hva førte de to søstrene fra Kolsås til det selvoppnevnte Kalifatet?

«To søstre» er både historien om jentene som dro, et land i krig og om en familie som splintres. Det er også en fortelling om oss, i Norge i dag.

Talerstol-program

Samtalen mellom Åsne Seierstad og Anne Gorsvold er en del av programserien Talerstolen Stiklestad. Her inviterer Stiklestad Nasjonale Kultursenter anerkjente fagfolk og sentrale representanter for kirke, politikk og samfunnsliv for øvrig til å rette søkelyset mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer». Brageprisvinner Åsne Seierstad har i en årrekke utmerket seg som en av landets fremste journalister og forfattere. Spesielt kjent er hun for bøkene Bokhandleren i Kabul (2002), En av oss (2013) og To søstre (2016).

–Talerstolprogrammet skal bidra til debatt og stimulere til ettertanke og kritisk refleksjon og vil få en stadig viktigere plass i SNKs virksomhet frem mot 2030, sier fagsjef ved SNK, Heidi Anett Øvergård Beistad.

To foredrag

Den 27.juli er det to innslag på talerstol-programmet. Før Seierstad skal årets olsokprofil Geir Lippestad ha foredraget «Menneskeverd i møte med toleransens ytterpunkt».

For publikum som ønsker å delta på begge er det mulighet til å kjøpe en samlebillett til rabattert pris.