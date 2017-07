Verdal og Levanger på nedbørstoppen i juni

Nyheter

Med nedbør på 130 prosent av normalen, er denne juni-måneden en av de 20–25 våteste siden 1900, melder Meteorologisk institutt.

Relativt mest nedbør fikk stasjoner i Nord-Trøndelag, Rogaland, Agder og Telemark med 200–275 prosent av normalen, mens det ble målt under 50 prosent av normalen ved stasjoner i Troms og Hedmark.

I Nord-Trøndelag var det målestasjonene Reppe i Verdal, Buran i Levanger og Nagelhus i Snåsa som hadde mest.

Litt kaldere enn før

Månedstemperaturen for hele landet lå 0,1 grader under normalen i juni, og det har vært varmere langs kysten enn i fjellområdene. Ifølge tallene var det relativt sett kaldest i Finnmark, mens noen stasjoner i Nordland har registrert temperaturer over 2 grader varmere enn det som var gjennomsnittet mellom 1961 og 1990 for juni.

Høyest gjennomsnittstemperatur i årets junimåned har det vært på Lilleaker i Oslo, men den aller høyeste maksimumstemperaturen ble målt i Voss. Der kunne vossingene glede seg over 27,8 varmegrader den 30. juni. I motsatt ende av skalaen finner vi Sjufjellet i Troms, der det ble målt 8,3 kuldegrader.