Fikk vannet avstengt uten forvarsel

I forbindelse kommunalt arbeid på ledningsnettet til vannforsyningen på Bruborg i Levanger, har flere beboere mistet vanntilførselen i korte tidsrom de siste ukene. Stort sett har de også mottatt varsel om dette. Men Innherred.no har nå blitt tipset om flere som ikke har blitt varslet, eller varslet om timelange avstengninger kun minutter før.

– Da jeg våknet opp i morges hadde jeg ikke vann, forteller en av disse beboerne tirsdag ettermiddag, tydelig irritert.

Han forteller videre om at en annen nabo ble varslet om vannavstengningen, men bare 21 minutter før. Og da ble vedkommende uten vann i de sju påfølgende timene.

– Det er jo veldig dårlig at de ikke informerer beboere, og ganske knapt at de gir beskjed 21 min før.

Disse to tilfellene skal ha hendt i Alosavegen, men Innherreds tipser opplyser om at det skal ha vært vannmangel og mangel på informasjon andre steder på Bruborg også, blant annet i Gimlevegen sist fredag.

Innrømmer glipp

Avdelingsingeniør ved vann- og avløpsavdelingen i Levanger kommune, Hallvard Abildsnes, er kjent med tirsdagens uheldige episode på Bruborg, der enkelte mistet vannet uten forvarsel.

– Ja, der skjedde det en liten glipp. Vi overså noen abonnenter – ved ett tilfelle, bemerker han.

– Det er selvsagt beklagelig at vi ikke får varslet folk, men det er ikke bestandig vi har fullt oversikt over hvem som er koblet opp hvor og til hvilke vannledninger. Sånn er det bare. Og vi kjører ut vann til dem som har akutt behov. I går fikk jeg to henvendelser fra publikum, om at de manglet vann: Den ene fikk vann tilkjørt så fort som mulig, den andre hadde ikke behov. Jeg må si det er litt rart de ringer til avisa om de ikke har ringt til oss, sier Abildsnes.

Han oppfordrer folk til å ringe til kommunen om man plutselig mangler vann, så kan de ordne opp.

Ukjent årsak til kort varsel

Abildsnes innrømmer også at varselet som ble sendt ut i går, det på 21 minutter før avstengningen, er i knappeste laget.

– Ja, det er kort. Unormalt kort. Det kan skje, men hva som var årsaken i går vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke til den. Det ble bare slik denne gangen, men det er helt korrekt at det er kort tid, sier Abildsnes.

– Vi vil og bruker normalt å sende ut varsel dagen før, helst så mye som et døgn før. Slik får folk ordnet seg med vannkanner og slikt, legger han til.

Per Kåre Brenne, fagansvarlig ved drift og anlegg i kommunen, beskriver videre til avisa hvordan slike tilfeller kan oppstå, enten det er sen eller total mangel på varsling om vannavstengning.

–Det kan være vi støter på noen gamle ledninger som egentlig ikke burde være der, og private stikkledninger er ikke tegnet inn i kartverket vårt. Når vi treffer på slike kan det hende det glipper med varslingen. Noen ganger er vi også nødt til å stenge av vannet umiddelbart og ta en avgjørelse på stedet, og da blir det vanskelig å sende ut varsel lang tid i forveien. Sånn er realiteten, sier Brenne.

– Skyldes det dårlig planlegging, eller er det uunngåelig?

– Det er ikke dårlig planlegging, nei. Når man graver hender det man kommer borti ting man ikke er klar over, svarer Brenne.