Ingen «ungkarsmillioner» til Levanger

Nyheter

Kommuner som ble stående ufrivillig alene etter kommunereformen får kompensasjon, meldte Kommunal- og moderniseringsdepartementet forleden .

Til sammen 23 kommuner blir belønnet med en samlet, årlig pott på 36 millioner kroner. NRK introduserte i sin omtale begrepet «ungkarsmillioner» om midlene.

Levanger står derimot ikke på lista over kommuner som får ekstrapenger fra regjeringen. Her i fylket er det bare Grong av de ufrivillige ja-kommunene (Grong, Nærøy, Namsskogan, Levanger, Stjørdal) som tilgodeses med nevnte støtte.

I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. I tillegg har flere kommuner ønsket å slå seg sammen med andre, men uten at det er fattet gjensidige vedtak i nabokommunene. Flere av disse kommunene tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017.

– Dette kan oppleves som en uheldig konsekvens av endringene i inntektssystemet. Etter Stortingets vedtak i kommunereformen, vil vi derfor nå fordele om lag 36 millioner kroner til 23 kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen, forklarer kommunalminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen fra departementet.

De største kommunene med over om lag 20.000 innbyggere, og kommuner som tapte mindre enn 100 kroner per innbygger, er ikke vurdert som aktuelle for kompensasjon.