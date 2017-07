Rotaryheder til Oddbjørn Berg

Nyheter

Som innledning på arrangementet var det en høytidelig seremoni med presidentskifte. Levin Sverre Nestvold takket for seg og overlot presidentkjedet og ansvaret for neste års drift til Mikael Wik.

Rotary er en organisasjon som bidrar i samfunnsganglig arbeide, både lokalt og internasjonalt. Bevegelsen, som ble stiftet i Chicago i 1905, har utviklet seg til å bli en av verdens største organisasjoner med over 40 000 klubber og 1.5 millioner medlemmer. Gjennom bidrag fra medlemmene til Rotary Foundation har Rotary finansiert store internasjonale hjelpearbeider. Blant annet Polio Plus – et prosjekt som har greid å utrydde polio over hele verden.

Lokalt har Rotary gjennomført en rekke tiltak, blant annet merking av Pilegrimsleden fra svenskegrensa til Okkenhaug. Gjennom et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram har Rotary finansiert studier i utlandet for ungdom fra lokalsamfunnet, og samtidig tatt imot og organisert skoleplass og opphold hos oss, for studenter fra mange land.

På årets sommerfest ble Rotarys hederstegn Paul Harris Fellow gitt til en av klubbens medlemmer. Hederstegnet kan gis både til medlemmer av Rotary - men også andre som har gjort en innsats – i lokalsamfunnet eller på den internasjonale arena.

Oddbjørn Berg ble medlem i Verdal Rotaryklubb 1993. Han kom fra Trondheim og fikk en sentral rolle i oppbygging av industrimiljøet på Ørin. Han satt i mange år i hovedledelsen for Aker, var blant annet fabrikasjonsjef og plansjef. Dette var i en periode med over tusen ansatte ved Aker Verdal, her var mange innleide operatører og konsulenter, og svært krevende markedsforhold.

Samtidig hadde Oddbjørn flere verv utenom Aker, deltok aktiv i kommunepolitikken, var en tid leder av havnevesenet, og daglig leder i Verdal Næringsforum.

Presidenten Levin Sverre Nestvold som foretok overrekkelsen, fortalte at Oddbjørn er en sprek kar og har vært medlem og leder i Verdal turnforening i en årrekke. Han har tatt sin tørn i arbeidet med driften av klubben, som president i Rotaryåret 1999 – 2000, og som leder og medlem i mange ulike komiteer. Han har deltatt i merking av Pilegrimsleden –og ledet prosjektet for å rehabilitere minnesmerket ved Olavskilden i Sul.

Den nyvalgte guvernør Toralf Pedersen fra Stjørdal, som er leder for et distrikt som strekker seg fra Møre til Svalbard, overrakte utmerkelsen.