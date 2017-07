- Vi håper alle kan bidra til å unngå ulykker i nærområdet

Nyheter

Se video av hvordan hekkene skal- og ikke skal være i videoen over.

I april skrev vi om Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal som har utarbeidet en plan for hvordan de på ulike måter kan bedre trafikksikkerheten i kommunen .

Beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei er et av fokusområdene. Leder i utvalget, Jorunn Dahling, og daglig leder i Uteavdelingen Verdal, Patrik Lindblom, oppfordret derfor folk til å ta seg en titt i sin egen hage.

- Vi må sørge for at bilister, gående og syklende har fri sikt, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Det handler om å være bevisst og tenke på hvordan det ser ut rundt sin egen eiendom, sa Dahling.

Dette temaet er like aktuelt nå som sommeren har gjort sitt inntog, og Statens vegvesen kommer med samme oppfordring. Klipp hekken!

- På gang- og sykkelveger ser vi at det enkelte steder er vanskelig for en syklist å passere gående. Hekkene har rett og slett vokst så langt ut i vegen, at det hindrer fremkommeligheten, sier byggeleder Anders Aalberg i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Statens vegvesen har ansvar for å drifte og vedlikeholde riks- og fylkesveger. Aalberg presiserer at det er Vegvesenet sitt ansvar å sørge for god fremkommelighet langs vegnettet. Men man kan ikke klippe hekkene og prydbuskene til folk uten å ta kontakt med dem først.

- Når vi får kontakt med grunneierne er det mange som ønsker å utføre jobben selv. I stedet for at vi skal ta kontakt med hver enkelt, så går vi nå ut med en oppfordring til alle som har vegetasjon ut mot veg om å tenke gjennom om vegetasjonen er til hinder for sikt, sier Aalberg.

I den anledning har vegvesenet laget en video som viser akkurat hvordan jobben skal utføres. Den kan du se i toppen av saken.

- Vi håper at alle kan bidra til å unngå ulykker i nærområdet, sier Aalberg.