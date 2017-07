Bilen sneiet barnevogna til Andrea (1)

Nyheter

Da en eldre mann kjørte inn i flere parkerte biler ved Magneten, og i høy fart, fredag formiddag, var det ren flaks at ingen kom til skade. Men nærme var det, for en gruppe Magneten-besøkere befant seg bare metere unna.

– Han kjørte rett i mot oss, og han var vel ikke en meter unna bilen vår engang. Vi hadde meget flaks; Vi hadde englevakt, sier Brit Monica Feragen fra Åsen. Hun var på senteret med sønnen sin, Marius (8), samt Ann Karin Feragen og hennes datter Andrea (1). De holdt på å ta ut ei barnevogn like før hendelsen skjedde, og de sto meg bakenden ut mot parkeringsplassen!

Hjalp kvinne ut

– Vi skulle ta ut barnevogna fra bagasjerommet, så hørte jeg et smell uten like. Han kom mot oss, og da måtte barnevogna bare kastes unna. Jeg tror han tok to eller tre biler, og var borti noen før. Og han traff bilen som sto parkert to plasser bortom oss, forteller Brit Monica, og fortsetter:

– Jeg sprang rett bort til bilen som hadde krasjet, og steg det en eldre mann ut av sjåførsetet. Han virket veldig desorientert. Kona satt på i passasjersetet på sida, men det var der bilen hadde kollidert, så hun fikk ikke opp døren. Den måtte jeg og mannen bryte opp. Hun kom seg ut, men var i sjokk. Hun sa hun holdt på å besvime, og ville at jeg skulle ringe etter sykebil. Så da gjorde jeg det, og både sykebil, politi og brennvesen dukket opp.

– Helt skjelven

Brit Monica anslår at farten var omkring 60-65 kilometer i timen da bilen kom durende forbi.

– Det første som slo meg var at det gikk sinnsykt fort. Og da den kjørte mot oss kunne vi se at den allerede hadde hele høyre forstilling ødelagt. Noen sa han hadde mistet kontrollen og begynt å kollidere allerede bortom Rema, og han skal ha kjørt på en bil i rundkjøringa óg.

– Det var en ubehagelig opplevelse, og jeg var helt skjelven etterpå, forteller Brit Monica.

Heldigvis slapp Brit Monica, Ann Karin, Andrea og Marius alle fra det uten skader. Det eldre paret i bilen ble begge sendt til legevakta for sjekk, og førerkortet til mannen ble beslaglagt.