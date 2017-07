Kjørte i full fart inn i parkerte biler

Nyheter

En bilist kjørte i full fart borti flere parkerte biler ved Magneten kjøpesenter i Levanger fredag formiddag. Bilen, en Mercedes stasjonsvogn, ble kjørt av en eldre mann, rundt 75-80 år gammel, ifølge vitneopplysninger Innherred.no har fått. Bilene ble truffet i én stor krasj, ved parkeringsplassen utenfor den gamle inngangen til kjøpesenteret.

Ifølge innsatsleder Olav Strid i politiet skal vedkommende ha mistet kontrollen på bilen og dundret inn 2-3 biler. Før den tid skal bilen også kjørt borti andre biler på vegen, i hvert fall én ved rundkjøringen.

Vitner anslår farten til 60-65 kilometer i timen da , og man kan se bremsesporene på bildet over.

Ingen personer ble alvorlig skadet, men sjåføren og en eldre kvinne i passasjersetet (antakelig kona, ifølge politiet) har blitt sendt til Sykehuset Levanger for rutinemessig sjekk. Det skal ikke ha vært flere personer involvert i hendelsen, heller – heldigvis.

– Dette kunne gått «reingæli» ... det er jo store skader på bilene, sier Olav Strid i politiet til vår reporter på stedet.

Juristen besluttet beslaglegging av sjåførens førerkort på stedet, og nå skal politiet i gang med avhør av involverte og vitner.

Både politi, brannvesen og sykebil kjørte ut til stedet.

Ukjent årsak

Innherred.no ringte først brannvakta ved 110-sentralen i Namsos, hvor Dag Kåre Ditløv Beskrev hendelsen slik:

– Det dreier seg om et kjøretøy som har kjørt inn i to andre kjøretøy. Det skal være et uhell, og det er ingen personskader.

– Det høres alvorlig ut når brannvesenet rykker ut?

– Ofte kan det være så enkelt som at vi skal håndtere oljesøl eller dieselsøl, eller rydde opp knust glass. Sånne forhold, svarer Ditløv.

Brannvakta fortalte videre at årsaken til kollisjonene var ukjent – og det er den fremdeles.