Kjørte inn i parkerte biler

En bilist skal ha kjørt borti flere parkerte biler ved Magneten kjøpesenter i Levanger fredag formiddag, ifølge politiet i Nord-Trøndelags opplysninger via Twitter.

Både politi og brannvesen rykket ut til stedet. Brannvakt ved 110-sentralen i Namsos, Dag Kåre Ditløv, beskriver situasjonen slik:

– Det dreier seg om et kjøretøy som har kjørt inn i to andre kjøretøy. Det skal være et uhell, og det er ingen personskader.

– Det høres alvorlig ut når brannvesenet rykker ut?

– Ofte kan det være så enkelt som at vi skal håndtere oljesøl eller dieselsøl, eller rydde opp knust glass. Sånne forhold, svarer Ditløv.

Brannvakta forteller videre at to personer er kjørt til legevakta på Sykehuset Levanger for kontroll. Årsaken til kollisjonene er hittil ukjent.