«Solen» i gang i regnfylte Verdal

Det er niende gang at Kenneth Aksnes og co tar med seg svenske låter til utelivsscenen i Verdal, når Solen i ögonen startet lørdag kveld. Konserten setter svenske hitlåter fra tidligere tiår i fokus, og har for vane å selge ut alle billettene. Det er også målet i år. I 21-tiden hadde ikke alle tatt turen ut til bakgården ved Talia ennå, men Geir Morten Bartnes, Linn Therese Larsson, Rolf Rognes, Rita Garli, Runne Rønning, Lena Bjørgvik og Thomas Lyng koste seg likevel på Solen i ögonen.

- Det har ikke kommet så mange ennå, men vi håper på fulle hus og god stemning hele kvelden, sier Thomas Lyng og co fra det ene teltet.

Gjensyn

De var klare for en real fest, og Lena Bjørgvik gledet seg på svenske hiter.

- Jeg har bodd en del år i Sverige før jeg flyttet hit, så det blir bra, sier hun.

Thomas Lyng håper at folk kjenner sin besøkelsestid lørdag kveld, og trosser været for en sosial kveld.

- Det er viktig at vi møter opp og støtter det som skjer i Verdal. Det er ikke så ofte at det er konserter her, sier han og roser arrangementet ved Talia.

Lokale musikere

Tid for å komme i svensk-humør Prestekragene kommer på bordet i Talias bakgård. Det er klart for årets store svenske sentrumsfest.

Ideen med å lage et band for svensk musikk kom da en gjeng lokale musikere oppdaget at de alle hadde en forkjærlighet for svensk rock.

Foruten far Joar og sønn Kenneth Aksnes, stilte Sverre Bjarne Inndal fra Sjuende far i huset opp. Det gjorde også brødrene Kim og Espen Storhaug og Andreas Melgård, som hadde vært med i konstellasjoner som Kalles og Nilsen og Aalberg show.

Godt forberedt

Omtrent klokken 21.30 entret Torbjørn Solstad & co scenen for å spille litt Cornelis Vrejsvik-musikk, etter at dørene ble åpnet en time tidligere.

Arrangørene håper på fulle hus og god stemning hele kvelden, regnet til tross. For de har nemlig forberedt seg på regn med flere telt i bakgården til Talia.

–Vi er budd og har telt i bakgården, i tillegg til at vi kan trekke inn i lokalene på Talia. Konsert blir det uansett, sa Kenneth Aksnes før helgen.