Full og utidig mann på pub

Nyheter

Fredag kveld, rundt halv tolv-tiden, ble politiet tilkalt til en pub i Levanger. Der var det nemlig en overstadig beruset person som nektet å forlate stedet.

– Men vi var ute på et annet oppdrag, så det tok oss tjue minutter å komme dit. I mellomtiden hadde han skjønt at han at det var lurt å dra, og tuslet ut selv. Så han forlot stedet før vi kom dit, og det hele ordnet seg, sier Bård Hjulstad, operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Politiet vet at vedkommende var en mannsperson. Ellers har de verken navn eller annen personalia på ham.

– Han hadde vært utidig med dem som jobber der, og helt oppi ansiktet på dem og fortalt dem noen sannheter, vet du. Han hadde ikke vært særlig enkel å gjøre med, rett og slett. Men han forsto jo tegninga selv etter hvert da, kommenterer Hjulstad.

Ellers har politistyrken i fylket hatt en svært rolig natt i Levanger og Verdal.

– Helt merkelig egentlig; En natt midt i juli, i to mellomstore byer i Trøndelag ..., avslutter Hjulstad forundret.