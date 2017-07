Har navngitt tvillinger fra bildet

Nyheter

Gunvor Ness Bjerke har kjent igjen disse karene som vi presenterte i forbindelse med en artikkel om Levanger Fotomuseums registreringsarbeid.

- De to til ytterst er morfar Ole Skrove og hans tvillingbror Marius Skrove. Tror morfar er han med trær i bakgrunnen, litt usikker for de var veldig like, skriver Ness Bjerke.

Ingolf Dillan har også sendt oss epost om samme bilde. Hans mener at det er motsatt. Dillan skriver at Marius Skrove står til venstre og Ole Skrove til høyre.

Mannen med sixence-lue i midten har vi ikke fått noe respons på foreløpig.