Hvem flyttet inn hos Ragnar?

Nyheter

1 Bygger kjempekai. Trondheim Havn Verdal på Ørin er allerede Nord-Trøndelags største industrihavn, men skal nå utvides for 150 millioner kroner. Fredag ble avtalen mellom Trondheim Havn, Norcem og Verdalskalk undertegnet. Nå skal havna kunne ta imot skip på opptil 60.000 dødvektstonn, imot dagens begrensning på 15.000-20.000 dødvektstonn. Med på seansen var også samferdselsministeren. Kalkforekomsten i Tromsdalen er en av Europas viktigste, og er sentral. Aktiviteten planlegges økt i årene framover (1,5 million tonn hentes ut årlig nå).

2 Høyre presser staten. Partiet Høyre øver press på sentrale politiske organer og kobler inn egne stortingsrepresentanter for å få fortgang i arbeidet med ny jernbanekryssing på Skogn. Overgangen er gammel, og sliter med tekniske problemer. Lokalbefolkningen frykter alvorlige ulykker før en ny løsning er på plass, så lenge Bane Nor ikke går med på utbyggingsavtalen med Levanger kommune og fylkeskommunen.

–For Bane Nor må jo det være en gavepakke, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) og viser til at kommunen og fylkeskommunen tilbyr seg å ta to tredeler av byggeregningen på om lag 110 millioner kroner.

3 Liten og liberal. 31 år gamle Anders Hynne er turnuslege ved Sykehuset Levanger leder Liberalistene i Nord-Trøndelag. Nå satser det ferske, lille partiet mot kommunevalget under mottoet «Alt som kan styres privat, skal styres privat». Det betyr «færre tulleforbud» og mer fri ferdsel for scooter og vannscooter. For ikke å glemme egenbetaling for studier, null feiepålegg og selvråderett for bønder.

4 Alle blir svensker. Flere tusen verdalinger og levangsbygg har denne uken gjort svensker av seg. Storsjöcupen i Østersund er en årlig fotballbegivenhet, og de lokale lagene stiller mannsterke også i år. Hele 60 lag fra Levanger og Verdal stiller i turneringen i ulike aldersklasser i år. Størst er Verdal IL med 14 lag.

5 Hvem flyttet inn? Ragnar Vestvik fikk seg en real overraskelse da han plutselig fikk en ny samboer på Fætta. Uten forvarsel flyttet ukjente Mohammed Stjerneskuddet Khalid inn. I hvert fall på papiret, da posten hans kom dit. Både politiet og Vestvik har lett etter mannen, og mener han har meldt flytting til adressen av ukjent grunn.

Det kan også ta hele tre måneder å få den uønskede beboeren «ut av huset», da Skatteetaten og Folkeregisteret trenger tid på seg til å ordne opp i saken. Inntil videre finner Fættabeboeren trøst i sine to andre samboere, fuglene Kai og Kai.