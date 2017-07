Mistenker svart arbeid etter LOs sommerbesøk

Nyheter

Denne uken har LOs Sommerpatrulje besøkt hele Nord-Trøndelag for å undersøke om sommervikarer i ulike bedrifter har fått betingelsene de har krav på. I Levanger og Verdal besøkte patruljen 99 bedrifter, inkludert noen få i Ytre Namdal samme dag. Malin Solheim Buan ved LOs distriktskontor i Nord-Trøndelag sier at det stadig er noen som slurver med arbeidskontrakter og andre arbeidsforhold.

–Av besøkene i Levanger og Verdal er det avdekket 8 tilfeller av 99 undersøkte med manglende arbeidskontrakter. Det er en god del over snittet for Nord-Trøndelag i fjor, da tallet var 4,6 prosent, sier Solheim Buan fredag.

Mistenker svart arbeid

I tillegg har sommerpatruljen avdekket seks tilfeller, eller seks prosent, av mangelfulle kontrakter. Da handler det om blant annet manglende spesifisering av lønn eller arbeidstid i kontrakten, eller andre formelle krav som arbeidsmiljøloven krever at skal være oppfylt.

–En god del av feilene eller manglene blir rettet opp på stedet når vi er på besøk. Ofte står det på lønn, men det overrasker meg litt at det slurves med arbeidstider og timelister. Det skal ansatte ha minimum 14 dager før den faktiske vakten begynner, men vi ser at flere får vite det så sent som kvelden før og via telefon. Det handler om forutsigbarhet for vikarene, og det går igjen i fylket. Vi har i løpet av de første dagene av uka avdekket 3-4 tilfeller, sier hun.

Sommerpatruljen har også avdekket noen få tilfeller hvor de mistenker svart arbeid, blant annet ved en bedrift i Innherredsregionen.

–Skatteetaten er med på hvert morgen- og kveldsmøte vi har, og vi har funnet grunner til mistanke om svart arbeid enkelte steder. Da tipser vi Skatteetaten. I år har vi funnet mistanke om det i Nord-Trøndelag, i ett tilfelle i Levanger/Verdal-distriktet. Det anser vi som ganske grovt, og vi har oversendt saken til Skatteetaten, sier Buan.

Svart arbeid er arbeid som utføres ulovlig, hvor bedrifter ikke betaler lovpålagt moms, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for å «drive svart». Svart arbeid ble i 2014 verdsatt til rundt 420 milliarder kroner i Norge.

–Ingen ønsker seg useriøse aktører i bransjene satt opp mot seriøse aktører som følger lovene, sier Solheim Buan.

Ukjente verneombud

LOs Sommerpatrulje startet i fjor også et større fokus på verneombud. Det spør patruljene alltid om på arbeidsplassene de besøker.

–Det går igjen at mange ikke vet hvem på arbeidsplassen som er verneombud og hva det er. Det er noe arbeidsgiverne må skjerpe seg på, fordi det handler om helse, miljø og sikkerhet. Samtidig er det noe arbeidgiver er pliktig til å opplyse ansatte om, sier Buan.

Sommerpatruljens undersøkelser i Levanger og Verdalsdistriktet viser at hele 42,4 prosent av de spurte ikke visste hvem som var verneombud, eller at det hadde blitt avtalt vekk ved bedrifter med under ti ansatte. En lovlydig arbeidskontrakt skal inneholde tydelige avklaringer knyttet til lønn, arbeidstid, stillingsprosent, start- og sluttdato, pauser, oppsigelsestid og andre forhold.

–Det er lovpålagt at alle ansatte i Norge skal ha arbeidskontrakt med nødvendig informasjon. Mange ungdommer vet heller ikke forskjellen på bedrifter som har en tariffavtale og de som sier at de følger en tariffavtale. De som bare følger en tariffavtale, kan kanskje henvise til en utdatert avtale eller velge andre avtaler ut fra egne ønsker. Mange unge arbeidstakere kjenner heller ikke til tariffbegrepet, sier Buan.

Fortsetter arbeidet

Selv om mange har sitt på det rene, er det stadig behov for å fortsette kontrollene, og Sommerpatruljen vil bestå som en årlig besøkspatrulje.

–Vi får tips hele våren om bedrifter vi bør besøke, og de prioriterer vi i løpet av denne uken. I tillegg gjennomfører vi stikkprøver. Jeg tror vi havner på rundt 400 besøkte bedrifter i Nord-Trøndelag i år. Vi ser da fremdeles et behov for at Sommerpatruljen er ute og sjekker rettighetene til sommervikarer. Spesielt fordi det kommer stadig nye arbeidsgivere og -takere, som trenger å få informasjon fra oss og at noen passer på. Det vi finner av avvik som ikke kan ordnes på stedet, sendes dessuten videre til Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller forbundene under LO for ytterligere tiltak og krav om rettinger.