Prøvde å lamslå verdalingene med smak

Nyheter

Lørdag, utenfor Coop extra, sto medlemmer i Verdal sauavlslag og grillet lammelår under et telt. Det gjorde de i forbindelse med en aksjon i regi av Norsk sau og geit (NSG) og Nortura. Totalt sto 45 slike stands plassert rundt om kring i landet, alle med et felles mål: Gi befolkningen smaken på lam.

– Vi griller og deler ut smaksprøver for å få fart på salget av lam, og få litt fokus på det. Det er jo et dyr som går og beiter i norsk natur, så det er veldig bra kjøtt, fremhever Jan Arild Green, en av de fremmøtte fra Verdal sauavlslag.

– Mange sier de ikke liker sau, men det her er jo ikke sau. Det er lam, og det er en stor forskjell. Nå ser vi mange som kommer ut med pakker i hånda, så det er tydelig at dette gjør monn, legger Green til.

I tillegg til Green var Karin Rekve, Audun Tiller, Jon Sivertsen og Rolf Martin Julnes med på standet. Og når de representerer Verdal sauavlslag, kan ikke lammet være noe dårligere: Det var selvsagt fra Verdal det også.