Isabel (14) tok dåpen på sparket

Nyheter

- Det var mamma som så artikkelen i avisa om drop in-dåpen i Stiklestad denne helgen. Hun foreslo det, og så syntes jeg det var fint, sier Isabel Vega.

Familien Vega fra Levanger valgte å døpe Isabel nå i forkant av konfirmasjonen neste vår.

- Vi bodde på Steinkjer da Isabel var liten, og det passet ikke å døpe henne den gangen. Men nå blir det i den flotte kirken på Stiklestad. Selv om vi er fra Levanger, har jo alle et forhold til Stiklestad. I tillegg har Isabel og Lena spilt og sunget i flere kirker tidligere, blant annet kapellet her på Stiklestad, sier far Roy Vega.

Fin seremoni

Storesøster Lena spilte piano i kirken til salmeversene, mens fadderne Erlend og Tania Grimstad, samt foreldrene Beatriz og Roy Vega leste vers til dåpsseremonien. Dåpen var over på om lag ti minutter, og ble gjennomført med store smil og godt humør rundt den gamle døpefonten i kirken. Sokneprest Christine Waanders er glad for å se at dåpsbarn nummer to siden første drop in-dåp i fjor nå er unnagjort.

- Vi håper jo at det kommer enda flere etter hvert. Dette er et lavterskeltilbud for dåpsbarn, og er åpent for alle, sier Waanders.

- Det er jo litt spennende, og det er godt å være ferdig også, sier Isabel selv og ser fram til en liten kakefest etterpå. Soknepresten bød nemlig på sjokoladekake i sakrestiet.

Mer neste søndag

Neste helg gjennomføres samme drop in-dåp i Vuku kirke etter samme spontane modell, for de som ønsker å døpe seg selv eller barna sine.

- Jeg vet at slik drop in-dåp er gjennomført en stund i Lademoen kirke, men jeg er usikker på hvor mange andre steder det skjer. Vi setter pris på de som kommer, sier Waanders.