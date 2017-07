Mann som var meldt savnet er nå funnet

Nyheter

Det var en mann i 60-åra som var meldt savnet.

- Ressurser er på tur til stedet, opplyser politiet i en melding på Twitter ved 21.15 søndag kveld.

Ett kvarter senere får vi kontakt med politiet på telefon, og de kan fortelle at mannen akkurat er funnet.

Vi får opplyst at mannen ble meldt savnet klokka 19.47. Halvannnen time etterpå varslet politiet offentligheten om at det var igangsatt en leteakasjon, og at de var på tur ut for å lete.

Nå er mannen i 60-åra funnet.

Innherred kommer tilbake med detaljer når vi får politiet i tale.